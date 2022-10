Non ci sarà sold-out coi Rangers: assenti i tifosi scozzesi, il motivo

Grande attesa per la gara europea di domani. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non ci sarà il sold-out

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Grande attesa per la gara europea di domani. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non ci sarà il sold-out contro i Glasgow Rangers, si va verso i 35 mila spettatori. Mancheranno anche i tifosi scozzesi per il principio di reciprocità, all’andata per ordine pubblico, nei giorni del lutto nazionale per la morte della regina Elisabetta II, fu vietata la trasferta dei tifosi azzurri.