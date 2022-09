"Ole ole Pocho Pocho", cori per il bordocampista Lavezzi

Ezequiel Lavezzi è tornato al Maradona stavolta non in vesti di calciatore, ma di bordocampista.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

