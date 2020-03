Palmeri rivela: "La Juve ha chiesto all'Uefa di giocare la Champions col Lione al Sud"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha svelato tramite un messaggio su Twitter che la richiesta della Juve di giocare la partita di ritorno di Champions League al Sud: "La Juventus sta provando a trovare un piano B per riuscire a disputare col pubblico anche se non a Torino. Il club torinese ha chiesto alla Uefa di poter disputare in una località del Sud. Non c'è stata ancora risposta. Non è la prima volta che la Juventus chiede di giocare fuori da Torino. La richiesta è arrivata nel pomeriggio".

️ JUVENTUS-LIONE AL SUD!



La #Juventus ha chiesto all’#Uefa di disputare la sfida di #Champions contro il #Lione al Sud



➡️ Questa la notizia lanciata da @tancredipalmeri, anticipata dalla proposta del nostro direttore @MCriscitiello a #Sportitaliamercato la scorsa settimana pic.twitter.com/XomrObyhZj — Sportitalia (@tvdellosport) March 3, 2020