Parte forte l'Atalanta a Stoccarda, ma è 0-0 all'intervallo

Si chiude la prima frazione di gara a Stoccarda con l'Atalanta e i padroni di casa fermi sullo 0-0. Parte forte la Dea con Lookman che accelera ed entra in area ma il suggerimento per Retegui non viene raccolto dalla punta che liscia dal conclusione. Al settimo una grande azione degli uomini di Gasperini porta Bellanova ad effettuare un cross basso per Retegui. Buona sponda dell’italo-argentino per Pasalic ma la sua conclusione di prima termina di poco sul fondo. La risposta dei padroni di casa arriva su calcio da fermo con Rouault che stacca dai testa ma mette al lato alla sinistra di Carnesecchi.

Poco dopo il quarto d’ora brivido per i nerazzurri con Millot che serve in verticale lo scatto di Undav che fallisce clamorosamente davanti a Carnesecchi. Il fantasista biancorosso viene però colto dall’assistente in posizione irregolare. Alla mezz’ora Pasalic aggancia un pallone in area e va a terra dopo un contrasto con Mittlestadt ma il direttore di gara fa giustamente proseguire. Al 44’ Stoccarda pericoloso con Undav che elude la marcatura di Ederson ma calcia sull’esterno della rete. Nel recupero ci pensa Retegui a scaldare la mani a Nubel ma l'ex Genoa viene colto in offside.