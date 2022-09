Parte male l'Inter: il Bayern passa a San Siro 2-0

A San Siro il Bayern Monaco batte 2-0 l'Inter nella sfida del Gruppo C di Champions League.

A San Siro il Bayern Monaco batte 2-0 l'Inter nella sfida del Gruppo C di Champions League. Apre le marcature, al 25', la rete siglata da Leroy Sané anche per gentile concessione della difesa avversaria: tedeschi vicini al raddoppio nel finale di frazione, decisivo Onana. L'altra grande occasione del primo tempo è però sempre di marca Bayern: Davies e poi Sabitzer chiamano al miracolo Onana, che ci mette un paio di pezze. Attimi di timore quando Kimmich e Sabitzer vanno testa contro testa: nulla di troppo preoccupante. Nella ripresa il Bayern raddoppia al 67': azione favolosa con un triplo scambio di prima di Sané e Coman con il primo che poi mette il pallone al centro. D'Ambrosio, nel tentativo di allontanarlo, lo spinge in rete.