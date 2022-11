Pericolo Eintracht: ha vinto due volte 1-0 contro il Napoli in Coppa Uefa

C'è una statistica preoccupante se consideriamo il giochino dei precedenti.

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è una statistica preoccupante se consideriamo il giochino dei precedenti. Come sottolinea Opta, infatti, l’Eintracht Francoforte ha vinto per 1-0 entrambe le sfide in competizioni europee contro il Napoli: negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1994/95. Pericolo.