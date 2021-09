Pjanic Infortunato, Besiktas in apprensione: a rischio la gara contro l'Ajax

Preoccupazione in casa Besiktas, visto che il club bianco-nero di Turchia potrebbe aver perso la stella della squadra, il centrocampista Miralem Pjanic. L'ex Roma e Juventus, infatti, ha dovuto abbandonare la partita giocata in casa dell'Altay (e poi persa 2-1 dai suoi) dopo neanche mezz'ora per via di un infortunio: i soccorritori lo hanno medicato alla gamba destra. Nel post-partita, il suo allenatore Sergen Yalcin ha fatto un punto sulle sue condizioni: "Non credo che Pjanic giocherà nella partita di Champions contro l'Ajax".