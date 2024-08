Playoff Champions, Dinamo Zagabria qualificata: a segno l’ex Juve Pjaca

vedi letture

Dopo il 3-0 casalingo nella gara d’andata la Dinamo Zagabria vince anche al ritorno in terra azera contro il Qarabag e si qualifica alla fase a girone unico della prossima Champions League. La squadra croata mette ulteriormente in discesa la gara alla mezz’ora con il gol di quel Marko Pjaca visto in Italia con le maglie di Juventus, Fiorentina, Genoa, Torino ed Empoli. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato dall’autogol di Silva con i padroni di casa che chiudono anche in dieci per l’espulsione - doppio giallo – di Medina nel finale.

Mercoledì 28 agosto

Qarabag - Dinamo Zagabria 0-2: 32' Pjaca, 53' aut Silva

Slovan Bratislava - Midtjylland

Stella Rossa - Bodo/Glimt

Slavia Praga - Lilla