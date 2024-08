Playoff Champions, imprese di Stella Rossa e Slovan. Avanza anche il Lille

Dopo la Dinamo Zagabria avanzano alla fase a girone unico della Champions League altre tre squadre che vanno a completare il quadro completo in vista del sorteggio di domani.

Il Lille perde di misura in casa dello Slavia Praga, ma grazie al 2-0 dell’andata si qualifica. Ribalta invece tutto la Stella Rossa che in casa si impone per 2-0 sul Bodo Glimt, mentre lo Slovan Bratislava compie una vera e propria impresa contro il Midtjylland vincendo per 3-2 con due gol negli ultimi dieci minuti che regalano una storica qualificazione.

Mercoledì 28 agosto

Qarabag - Dinamo Zagabria 0-2: 32’ Pjaca, 53’ aut. Silva

Slovan Bratislava – Midtjylland 3-2: 33’, 82’ Tolic (S), 41’ Simsir (M), 50’ Franculino (M), 86’ Berseghyan (S)

Stella Rossa – Bodo/Glimt 2-0: 26’ rig. Bruino Duarte, 59’ Spajic

Slavia Praga – Lille 2-1: 5’ Zafeiris (S), 77’ Zhegrova (L), 84’ Schranz (S)