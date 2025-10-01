Etihad incidente di percorso: dato rassicurante sul Napoli in Champions

Ci sono alcune statistiche rassicuranti relative alla partita di questa sera contro lo Sporting per la seconda giornata della fase campionato di Champions League con calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Maradona.

La sconfitta per 2-0 in casa del Manchester City alla prima giornata - in cui Giovanni Di Lorenzo è stato espulso al 21' e questa sera sarà out per squalifica - è stata solo la quarta per il Napoli nelle ultime 19 partite della fase a gironi/campionato di Champions League (V11 P4). I partenopei hanno perso solo quattro delle precedenti 30 partite casalinghe di Champions League dalla fase a gironi/campionato in poi (V18 P8).