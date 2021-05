Premier, i verdetti: Liverpool e Chelsea in Champions. Arsenal fuori dalle coppe

E' terminata la Premiere League 2020/21 e arrivano i verdetti finali per questa stagione. Il Liverpool batte in casa 2-0 il Crystal Palace e conquista il terzo posto che gli permette di accedere alla prossima Champions. Con i Reds nella massima competizione europea ci sarà l'attuale finalista Chelsea, nonostante la sconfitta contro l'Aston Villa per 2-1. Qunti e sesti in classifica Leicester e West Ham che accedono in Europa League. Chiude invece solo settimo il Totthenham che dovrà giocare nella prossima Confernce League. Esclusa dalle coppe l'Arsenal di Arteta, i Gunners chiudono ottavi nonostante la vittoria per 2-0 contro il Brighton