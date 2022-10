Premier, il Liverpool sfida il Nottingham Forest: Nunez e Alcantara indisponibili, il motivo

Alle 13:30 il Liverpool sfiderà il Nottingham Forrest nel match valido per la 13esima giornata di Premier League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 13:30 il Liverpool sfiderà il Nottingham Forrest nel match valido per la 13esima giornata di Premier League. I Reds non avranno a disposizione Darwin Nunez e Thiago Alcantara. Jürgen Klopp, nel pre-partita, ha spiegato il motivo dell’assenza dei due giocatori.

“Per Darwin la partita arriva troppo presto, sente ancora dolore dal punto di vista muscolare, quindi è out per la partita di oggi. Forse potrebbe giocare domani o lunedì ma non oggi. Thiago ha avuto una brutta infezione all'orecchio durante la notte. La decisione è stata presa questa mattina alle 5.15”.