Premier League di un altro pianeta: da Tv Usa il doppio che la Serie A incassa nel mondo

Le big di Premier League diventeranno ancora più ricche. Nei giorni scorsi infatti sono stati venduti i diritti televisivi per la trasmissione delle gare di campionato negli Stati Uniti alla NBC di Comcast per circa 2,7 miliardi di dollari (2,38 miliardi di euro) in sei anni, quasi triplicando il valore del suo contratto esistente (la Serie A ne percepisce appena 200mln da tutto il mondo). Secondo i colleghi di Calcio€Finanza, saranno soprattutto i top club della Premier League a beneficare dei nuovi accordi record per i diritti tv del campionato inglese all’estero perché nel 2019 era stato modificato il sistema di distribuzione per quanto riguarda i diritti tv internazionali, privilegiando le squadre migliori (in base alla classifica).