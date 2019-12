Premier, Liverpool di un altro pianeta: altra vittoria e +13 sulla seconda

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Un gol a fine primo tempo del senegalese Manè regala il decimo successo consecutivo al Liverpool Jurgen Klopp. La squadra dell'allenatore tedesco chiude il 2019 a +13 sul Leicester secondo. Non sono mancate però le polemiche relative al Var, che ha convalidato la rete dei Reds, annullandone una ai Wolves pochi minuti più tardi. Vince in serata anche il City di Guardiola che battendo 2-0 lo Sheffield si porta a -14 dal Liverpool. Clamorosa rimonta del Chelsea che all'Emirates stadium tra il minuto numero 83 e 87 ribalta l'Arsenal vincendo 2-1. Rovinata la prima in casa di Arteta sulla panchina dei Gunners. Aubameyang sblocca in un primo tempo dominato dall'Arsenal. Nella ripresa una papera di Leno permette il pari a Jorghino, dunque Abraham completa il clamoroso sorpasso nel finale (ANSA).