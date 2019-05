Pres. UEFA: "Champions? Dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare"

(ANSA) - BERLINO, 24 MAG - Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, non vede alcuna ragione per accelerare la riforma delle competizioni della Coppa Europa. "Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare", dice Ceferin in un'intervista allo Spiegel, in cui affronta anche il tema delle dimissioni del presidente della Lega calcio tedesca Reinhard Grindel. Grindel era un ingenuo e ha fatto errori, spiega Ceferin, ma non era "una persona corrotta". Ceferin risponde anche alle critiche alla sede della finale di Europa League, la capitale dell'Azerbaigian Baku. La situazione dei diritti umani nel paese è "un problema, ma è la stessa in altri paesi europei", afferma. "Se il calcio può essere fermato da queste tensioni, non saremo in grado di organizzare nulla in futuro. Abbiamo anche tenuto un campionato europeo in sicurezza in Francia quando il paese è stato preso di mira dai terroristi".