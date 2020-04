Pres. Uefa: "Champions entro agosto, meglio giocare senza tifosi che non giocare"

Lunga intervista al Presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ai microfoni della ZDF. Il numero uno del massimo organismo del calcio europeo ha commentato prima di tutto la decisione annunciata dalla Pro League belga di interrompere il campionato già adesso: "Non penso sia la mossa giusta - le sue dichiarazioni -. La solidarietà non è una strada a senso unico, non si può chiedere aiuto e poi decidere da soli cosa è meglio per noi. Il Belgio, e tutti gli altri Paesi che stanno pensando di non finire i rispettivi campionati, rischiano di non partecipare alle prossime coppe europee. Questo devono saperlo bene".

Ceferin si è poi espresso anche sulla ripresa delle coppe europee, Champions ed Europa League: "Il calcio senza tifosi non è chiaramente lo stesso, ma è meglio giocare con gli spalti vuoti che non giocare affatto. La gente vuole energia positiva, potrà vedere le partite in tv. Quando si giocheranno le coppe? Probabilmente a luglio o agosto, non continueremo invece a settembre e ottobre".