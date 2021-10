Prima vittoria in Champions per l'Inter: battuto lo Sheriff 3-1

A San Siro l'Inter batte 3-1 lo Sheriff nel match valido per la terza gioranata della fase a gironi di Champions League. Al 35' nerazzurri avanti 1-0 all'intervallo grazie al gol di Dzeko. Una rete trovata dopo un lungo assedio da parte della squadra di Inzaghi, con il portiere dello Sheriff Celeadnic spesso decisivo. Al 52' lo Sheriff pareggia su calcio di punizione con una splendida conclusione di Till. Passano solo 6' e l'Inter si riporta in vantaggio: Vidal s'inserisce in area sull'assist di Dzeko e a tu per tu col portiere non sbaglia. Al 67' la squadra di Inzaghi chiude il match: angolo di Brozovic e sponda di Dumfries per De Vrij, che gira di destro di prima intenzione e firma il 3-1.