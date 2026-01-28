Primo cambio per il Napoli: esce Juan Jesus

Oggi alle 22:25Champions League
di Antonio Noto

Al 68' primo cambio per il Napoli. fuori Juan Jesus, dentro Gutierrez. Olivera passa nei tre dietro con lo spagnolo che giocherà sulla fascia sinistra.

