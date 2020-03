Psg ai quarti Champions, Liverpool ai supplementari con l'Atletico: i finali delle partite

In archivio le sfide di Champions League valide per il ritorno degli ottavi di finale. Il Liverpool ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid grazie al gol di Wijnaldum al 43' (all'andata è finita proprio 1-0 e dunque si va ai supplementari) mentre a Parigi, a porte chiuse, la squadra di casa ha superato il Borussia Dortmund per 2-0 grazie alla rete al 28' di Neymar e al 46' di Bernat e forte del ko per 2-1 all'andata vola ai quarti.

⏰ FULL TIME ⏰



Neymar & Bernat on target as Paris reach last 8!



😬 Extra time coming up at Anfield with tie still level...



Follow the #UCL LIVE! — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2020