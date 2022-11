PSG, altri problemi alla schiena per Keylor Navas: salterà la gara con la Juve

Punto medico del Paris Saint-Germain alla vigilia della sfida contro la Juventus

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Punto medico del Paris Saint-Germain alla vigilia della sfida contro la Juventus: non ci saranno né Presnel Kimpembe, che ha rimediato un fastidio al tendine d'Achille, né Keylor Navas per problemi alla schiena. Entrambi rimarranno in cura al centro sportivo del club.