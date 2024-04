PSG-Barcellona, le formazioni ufficiali: Fabian Ruiz dal 1', de Jong recuperato

Sono ufficiali le formazioni di Paris Saint-Germain e Barcellona, che scenderanno in campo dalle ore 21 per la sfida d'andata dei quarti di Champions.

Sono ufficiali le formazioni di Paris Saint-Germain e Barcellona, che scenderanno in campo dalle ore 21 per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League. Luis Enrique si affida alla stella Mbappé, che sarà supportato da Asensio e Dembélé. Titolare anche l'ex azzurro Fabian Ruiz. Xavi risponde col solito 4-3-3 e rischia subito de Jong, mentre Pedri si accomoda in panchina.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hernandez, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Lee, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Asensio. All. Luis Enrique.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.