PSG stroncato dalla stampa francese, Florenzi prende 3 in pagella

Serata da dimenticare per il Paris Saint-Germain, sconfitto in casa dal Manchester United. Un deciso passo indietro per una squadra che solo due mesi fa si giocava la finale di Champions League e che è reduce da cinque sconfitte consecutive. La stampa francese salva solamente Keylor Navas, unico a meritarsi un 7 sia su L'Equipe che su Le Parisien. E se il portiere è il migliore in campo è tutto dire...

Stroncato il trio offensivo Di Maria-Mbappé-Neymar che colleziona indistintamente un 4 in pagella su L'Equipe mentre Le Parisien dà una mano più pesante con un 3 a Di Maria e 3,5 a Neymar. Ben peggio va a Florenzi: il terzino proveniente dalla Roma è fin qui uno dei migliori del PSG in campionato, ma ieri sera ha rimediato un 3 dai colleghi transalpini: "Il terzino destro italiano era atteso in questo tipo di partita di livello più alto. Ha sofferto difensivamente contro Telles e non è più esistito, o quasi, offensivamente. Il che è insolito da quando lui è in Francia" scrive L'Equipe