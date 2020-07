PSG vince la Coppa di Lega ai rigori, ma perde altri 3 titolari per l'Atalanta

E' il PSG ad alzare la Coppa di Lega francese 2019-20. Col Lione, la gara viene decisa ai calci di rigore dopo 120 minuti a reti bianche. Per la serie non è tutto oro ciò che luccica, Tuchel, tecnico dei parigini, ha di che preoccuparsi: infortuni per Kurzawa, Icardi e Thiago Silva. Preoccupano tutti e tre i giocatori, considerando che sugli ultimi due sono state applicate delle fasciature, al ginocchio nel caso dell'argentino, e alla coscia sinistra del brasiliano.

Ricordiamo che i francesi affronteranno l'Atalanta il 12 agosto senza Mbappe per infortunio, Di Maria per squalifica e Cavani e Meunier che non hanno voluto continuare la loro esperienza col club francese dopo il 30 giugno.