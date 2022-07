Qual. Champions, i risultati del 2° turno: passano Sheriff e Dinamo Zagabria

Si sono disputate stasera sei partite valide per il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2022/23.

© foto di Federico Titone

Si sono disputate stasera sei partite valide per il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2022/23. Questi i risultati (in grassetto le qualificate):

Aek Larnaca-Midtjylland 1-1 (andata 1-1, il Midtjylland passa ai rigori)

Plzen-HJK 5-0 (and. 2-1)

Sheriff-Maribor 1-0 (and. 0-0)

Dudelange-Pyunik 1-4 (and. 1-0)

Shamrock-Ludogorets 2-1 (and. 0-3)

Shkupi-Dinamo Zagabria 0-1 (and. 2-2)