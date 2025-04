Quanto ha incassato l'Inter grazie alla Champions (e quanto vale la vittoria)

vedi letture

Non solo il prestigio e ora il sogno trionfo che si fa più vicino. L'Inter in semifinale di Champions League ha anche ottenuto introiti notevoli dal punto di vista economico. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Al momento, il totale dei premi Uefa accumulati dal club tocca quasi i 115 milioni, con prospettive ancora apertissime sulla finale, due anni dopo Istanbul. Se dovesse centrare la qualificazione all'ultimo atto di Champions League, l'Inter andrebbe a incassare altri 18,5 milioni. Nel caso in cui dovesse vincere il trofeo, il club riceverebbe 25 milioni di euro complessivi, per un totale che andrebbe a toccare i 140".