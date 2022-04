Quarti Champions, City di misura sull'Atletico. Il Liverpool ipoteca la qualificazione

Sono terminati i primi due quarti di finale d'andata di Champions League.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati i primi due quarti di finale d'andata di Champions League.

MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID - All'Etihad Stadium il Manchester Cirty batte 1-0 l'Atletico Madrid decide un match con poche occasioni, zero per gli spagnoli, De Bruyne al 70, bravo a sfruttare la verticalizzazione geniale di Foden con tunnel a Reinildo, con un diagonale all'angolino.

BENFICA-LIVERPOOL - Grande prestazione del Liverpool a Lisbona che batte il Benfica 3-1. Al 18' la partita si si sblocca con un episodio: angolo di Robertson dalla sinistra, stacco imperioso di Konaté, che trova la sua prima rete in Champions League. Al 35' raddoppio di Mane, su un lancio splendido in area di Alexander-Arnold per Luis Diaz, l'ex Porto fa la sponda a centro area per il senegalese che da due passi appoggia in rete lo 0-2. Al 50' i padroni di casa riaproni il match: errore clamoroso di Konaté, che buca un pallone comodissimo messo in mezzo da Rafa Silva: sul pallone vagante a centro area arriva Nunez che batte Alisson. All'87' i Reds segnano il gol del 3-1 che ipoteva la semifinale: Keita recupera palla e trova in verticale Luis Diaz, che entra in area e salta Vlachodimos depositando la palla in rete.