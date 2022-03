“Quest’anno possiamo vincere la Champions”, l’intervista di Chiellini diventa virale sui social

Qualche giorno fa il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, aveva rilasciato un'intervista al The Times, nella quale parlava della Champions League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche giorno fa il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, aveva rilasciato un'intervista al The Times, nella quale parlava della Champions League: "È qualcosa che effettivamente mi manca e al club è così dal 1996. Ogni anno ci proviamo e ci siamo andati molto vicino nelle scorse stagioni. Non è una competizione che viene vinta sempre dalla più forte. Negli ultimi tre anni siamo stati eliminati da Porto, Lione e Ajax. Non possiamo essere soddisfatti. Quest’anno possiamo provare a vincerla". Dopo la debacle dei bianconeri contro il Villarreal e l'eminazione dalla Champions le parole di Chiellini diventano virali sui social e fanno il pieno di sberleffi.