Quote vittoria Champions: per i bookmakers il Napoli è dietro solo al Man City!

Il sorteggio di oggi di Nyon che ha decretato quarti e semifinali di Champions League, ha messo di fronte Napoli e Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sorteggio di oggi di Nyon che ha decretato quarti e semifinali di Champions League, ha messo di fronte Napoli e Milan, entrambe nella stessa parte del tabellone di Benfica ed Inter. L’esito dell’urna ha cambiato le quote dei bookmakers per la vittoria finale: in 6 mesi quella del Napoli è crollata da 100 a 4,5. (fonte comparazione quote blablive.com). Ora la squadra di Luciano Spalletti è diventata la seconda squadra favorita al trionfo finale insieme al Bayern Monaco e dietro soltanto al Manchester City. Di seguito tutte le quote delle singole squadre:

MANCHESTER CITY

Bet365: 3,25

LeoVegas: 3,25

Goldbet: 3,50

Better: 3,50

NAPOLI

Bet365: 4,50

LeoVegas: 4,50

Goldbet: 4,75

Better: 4,75

BAYERN

Bet365: 4,50

LeoVegas: 4,50

Goldbet: 4,75

Better: 4,75

REAL MADRID

Bet365: 8

LeoVegas: 8

Goldbet: 8