Rangers, che disastro. Sei ko e differenza reti di -20: è il rendimento peggiore di sempre

Zero punti, sei sconfitte in sei partite, due soli gol fatti e 22 subiti nel Gruppo A, quello di Napoli, Liverpool e Ajax. La Champions League 2022/23 per i Rangers si è chiusa nel peggiore dei modi, con un record negativo per la fase a gironi: quella scozzese è la prima squadra nella storia della competizione a perdere tutte le partite e a chiudere con una differenza reti di -20. Solo pochi mesi fa, Tavernier e soci giocavano la finale di Europa League contro l'Eintracht, che invece si è qualificato agli ottavi.

-20 - Rangers’ goal difference of -20 is the worst for a side that lost all six group stage games in the UEFA Champions League in the competition’s history (F2, A22). Obliterated.