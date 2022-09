Rangers-Napoli, niente inno Champions per rispetto della Regina Elisabetta

A riferirlo è il portale Nu.nl, informato dalla UEFA che in segno di rispetto per la Regina Elisabetta II non risuonerà la musichetta europea

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non ci sarà l'inno della Champions League prima di Rangers-Napoli. A riferirlo è il portale Nu.nl, informato dalla UEFA che in segno di rispetto per la Regina Elisabetta II non risuonerà la musichetta europea. La stessa misura sarà applicata anche a Liverpool-Ajax, Chelsea-Salisburgo e Manchester City-Borussia Dortmund.