Rangers, Van Bronckhorst: "Col Napoli il rosso ce l'ha resa difficile. Ad Anfield per fare risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni van Bronckhorst, allenatore dei Rangers, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpool, esaltando le qualità dei Reds, malgrado il periodo non facile che stanno vivendo: "Sappiamo che dobbiamo affrontare una squadra davvero forte e non abbiamo punti, quindi dobbiamo far risultato. Veniamo ad Anfield per fare risultato, questa è la nostra intenzione. Sarà molto difficile perché hanno giocato 3 finali di Champions negli ultimi 5 anni e sono ancora una delle migliori squadre d'Europa. Questa è probabilmente la squadra più forte che abbiamo affrontato".

All'olandese è poi stato domandato del momento di forma degli inglesi: "Hanno giocatori fantastici, ci stiamo preparando per un Liverpool forte. Difesa vulnerabile? Ci sono sempre cose da sfruttare, tutti hanno punti deboli. Loro comunque giocano in casa, hanno perso malamente contro il Napoli, la pressione è su tutti e due, loro sono abituati a giocare queste partite, mentre per noi è un enorme passo avanti. Vogliamo proseguire in Europa e le pressioni sono anche su di noi".

Un'analisi anche del ko contro il Napoli: "La prestazione che abbiamo fatto contro il Napoli è stata di gran lunga migliore rispetto all'Ajax, il cartellino rosso ci ha reso più difficile mantenere la porta inviolata. In Europa contro queste avversarie devi essere al top della forma".