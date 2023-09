Real Madrid, Ancelotti: "6 vittorie su 7 e ci discutete? Vinicius e Carvajal disponibili"

Smaltire in fretta le scorie della sconfitta nel derby e tornare subito al successo. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronterà domani il Las Palmas

Smaltire in fretta le scorie della sconfitta nel derby e tornare subito al successo. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronterà domani il Las Palmas nel turno infrasettimanale di campionato: queste le parole del tecnico italiano in conferenza stampa: "È una squadra che gioca bene, ha qualità. Noi dobbiamo pensare a reagire velocemente e a vincere dopo quello che è successo domenica".

Le critiche "Fanno parte del lavoro dell'allenatore. Quando guidi il Real Madrid e le cose non vanno bene, è logico che ci siano. Detto questo, devo valutare le cose che non stiamo facendo bene; sono poche, ma dobbiamo lavorare su questi aspetti. La mia valutazione è diversa: finora abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Rispetto tutte le idee ma io devo valutare le cose con più equilibrio e per fortuna ce l'ho nel sangue. Sono una persona tranquilla, con capacità di valutare le cose. Mettere in discussione una squadra che ha vinto sei partite su sette mi sembra troppo. Paura di lasciare Modric e Kroos in panchina? Non è così... Se dovessi rispondere a tutte le critiche, passerei molto tempo in sala stampa".

Il rombo non dà garanzie: "Ogni sistema di gioco ha il suo punto debole: il diamante non è perfetto, ma nemmeno il 4-3-3. Ci stiamo lavorando. Il problema è evidente e può essere risolto. E dobbiamo cambiare l'atteggiamento nei primi minuti, lo sappiamo".

Carvajal, Guler e Vinicius: "Sono disponibili, è un'ottima notizia, un ottimo segnale. Domani saranno pronti, ma valuterò per quanto impiegarli. Guler sta bene, ha bisogno di minuti e condizione fisica ma ha dimostrato di avere un talento eccezionale".

La posizione di Vinicius e Rodrygo: "L'errore che fanno i giovani allenatori è che danno troppa importanza agli schemi, troppe informazioni rispetto a cosa fare quando hai la palla tra i piedi. Io, che vengo dalla vecchia scuola, do più libertà alla creatività. Senza palla, tutto deve essere sacrificio e concentrazione. Ma con la palla ci deve essere creatività".

Xabi Alonso futuro del Real? "Lo conosco perché l'ho avuto come giocatore. Ha un'enorme conoscenza del calcio e sta facendo grandi cose al Leverkusen. Gli auguro, come Raúl o Arbeloa, un giorno di allenare il Real Madrid. Perché è il club migliore e sono molto affezionato a loro".