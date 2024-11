Ufficiale Real Madrid-Milan, le formazioni: Leao dal 1’. Ancelotti con tutte le stelle

Alle ore 21:00 il Milan se la vedrà contro il Real Madrid allo stadio Bernabeu nel match valevole per il 4° turno della Fase campionato di Champions League.

Fonseca conferma le scelte attese, ritrovando dal 1' Leao. Tutta da verificare la posizione di Musah, che dovrebbe partire sulla fascia destra mentre Pulisic va verso la conferma da seconda punta, dietro Morata. Come da tradizione i Blancos hanno svelato le loro con ampio anticipo. E Ancelotti vara un 4-3-1-2 in cui le posizioni degli attaccanti saranno fluide e interscambiabili ma che dovrebbe vedere Bellingham, almeno in partenza, alle spalle dei velocisti Mbappe e Vinicius.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Vinicius Junior, Mbappe.

A disposizione: Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Camavinga, Rodrygo, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim.

Allenatore: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Chukwueze, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Abraham.

Allenatore: Fonseca.