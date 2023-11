Real-Madrid-Napoli, ecco dove vederla in tv (niente trasmissione in chiaro)

La gara dunque non sarà visibile in chiaro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna la Champions con il Napoli impegnato nella quinta giornata del Girone C. La sfida Real Madrid-Napoli, match in programma questa sera, 29 novembre, alle ore 21:00 sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Amazon Prime Video.

Essendo proposta da Amazon Prime Video la sfida che vedrà protagoniste Real Madrid e Napoli sarà ovviamente visibile anche in diretta streaming. La gara dunque non sarà visibile in chiaro.