Real Madrid, si ferma anche Modric. Ancelotti svela le condizioni del croato

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha riportato un problema fisico nella gara di stasera contro il Cadice.

Al termine del match Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, ha svelato le condizioni di Modric e del recuperato Rodrygo in conferenza stampa: "Modric ha un sovraccarico all'ischio, penso sia proprio questo. Ha giocato molto bene, in una posizione che non è la sua a livello difensivo. Sì, Rodrygo è tornato. Ha fatto la differenza oggi. Dopo la partita sembra semplice, ma bisogna riportare la partita sulla giusta strada e noi l'abbiamo fatta bene dall'inizio alla fine".