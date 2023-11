Real Madrid, Vinicius starà fuori tre mesi e mezzo: tentativo per Werner a gennaio

Per questo, considerando anche i limiti numerici della batteria di attaccanti a disposizione di mister Ancelotti, un intervento sul mercato invernale

Il Real Madrid tiene il fiato sospeso in merito alle condizioni del suo asso, l'attaccante Vinicius Junior che si è fatto male con il Brasile nel corso di questa sosta per le nazionali. Le prime stime parlano di uno stop di quasi tre mesi per il giovane attaccante, con i Blancos che però tra il 10 e il 14 gennaio si giocano il primo trofeo stagionale, la Supercoppa di Spagna.

Per questo, considerando anche i limiti numerici della batteria di attaccanti a disposizione di mister Ancelotti, un intervento sul mercato invernale è tutt'altro che da escludere. Un acquisto, anche sotto forma di prestito, è più che possibile: nella lista di giocatori sondati emerge - riporta Sport - anche il profilo di Timo Werner, centravanti tedesco del Lipsia. Quest'ultimo è stato accostato nelle scorse ore anche ad altre plausibili destinazioni, come il Fulham in Premier League.