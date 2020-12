Real Madrid, Zidane: "Europa League? Pensiamo solo a vincere domani, abituati alle finali!"

Rischio grosso per il Real Madrid, inserito nel girone dell'Inter, che domani affronterà il Borussia M'Gladbach. La vittoria dei blancos, in una serie di condizioni ad incastro, potrebbe non bastare. E cosi anche l'Europa League comincia a diventare argomento di discussione in casa madrilena. Ne ha parlato anche Zinedine Zidane, allenatore della squadra spagnola, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la squadra tedesca: "È una partita importante, ma lo sappiamo. Sappiamo quello che vogliamo, aggiungiamo i tre punti e arriviamo primi nel girone. Abbiamo solo questo in mente. Tutte le partite sono importanti. Abbiamo parlato la scorsa settimana, è una grande opportunità per dimostrare cosa siamo come squadra. Penso solo a passare il turno. Non apprezzo nient’altro, ci prepariamo a fare una grande partita, in difficoltà sicuramente, ma positivi e pensando solo alla vittoria. Tutto per vincere tutti e tre i punti”.

Esonero? “Il club farà quello che dovrebbe fare. Penso solo alla partita. E poi, il club farà come al solito. Non ci penso, davvero”.

Europa League? “Non ci penso, penso di passare il turno. E basta. E ai giocatori come me. Da lì puoi fare e pensare quello che vuoi, è il tuo lavoro. Stiamo solo pensando di fare una grande partita”.

Sulla possibile eliminazione: “Tutti parlano di questa situazione, ma io mi concentro sulla gara. Siamo abituati a fare queste grandi partite. In ogni caso ci saranno difficoltà. È una partita di Champions League, dobbiamo essere contenti quando finisce di quello che abbiamo fatto sul campo. Il passato è passato, l’importante è il presente. Qualunque cosa accada, succederà. Sono convinto che faremo una grande partita”.