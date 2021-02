Real Madrid, Zidane per l'Atalanta perde un altro difensore: tante le assenze

Piove sul bagnato in casa Real Madrid, in vista dell'ottavo di finale di Champions League contro l'Atalanta. Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, Zidane deve fare i conti con un altro stop per infortunio. Stavolta si tratta di Carvajal, sostituito a metà del primo tempo del match odierno vinto contro il Valladolid. Il terzino era tornato titolare dopo aver saltato diverse partite per un infortunio all'adduttore destro. Nel match di Champions in programma il 24 febbraio a Bergano nel Real sarà sicuramente assente Sergio Ramos: il capitano è stato operato al menisco interno del ginocchio sinistro e sarà probabilmente fuori anche per il ritorno del 16 marzo. Qualche chance di recupero invece per Marcelo, reduce da un problema al polpaccio sinistro. Alle assenze di Marcelo, Sergio Ramos e Carvajal si sommano quelle di Rodrygo, Valverde, Militao e Odriozola.