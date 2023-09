Real Sociedad-Inter, le formazioni ufficiali: Asllani. Pavard e Arnautovic dal 1’

Centodue giorni dopo la finale di Istanbul, l’Inter torna in campo in Champions League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Centodue giorni dopo la finale di Istanbul, l’Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri scenderanno in campo all’Anoeta alle 21, avversario la Real Sociedad, nella prima giornata del girone D della massima competizione continentale. Appuntamento allo stadio Anoeta, direzione di gara affidata all’arbitro inglese Michael Oliver. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Alguacil mantiene lo stesso undici visto contro il Real Madrid nell’ultima di campionato. Simone Inzaghi sceglie Asllani per prendere il posto dell’infortunato Calhanoglu. Esordio da titolari per Pavard e Carlos Augusto, in attacco c’è Arnautovic con Lautaro.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore: Alguacil.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.