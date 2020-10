Rennes, le autorità locali danno il via libera: 1000 tifosi per lo storico esordio in Champions

La prima, storica partita del Rennes in Champions League si disputerà davanti a mille tifosi. Lo ha annunciato il club bretone in un comunicato: "Le autorità locali consentiranno al club di garantire una capienza massima di 1.000 spettatori per la prima partita di Champions League, in programma il prossimo 20 ottobre, contro il Krasnodar" .