Ricordate Chelsea-Napoli 4-1? Kovacic la usa come sprone: "All'andata gli azzurri vinsero 3-1..."

Il centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid

Il centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid di Champions League spiegando di credere nella difficile rimonta dopo il 3-1 subito all'andata: “Abbiamo le nostre possibilità di andare avanti e siamo motivati a mostrare il nostro meglio domani. All’andata non abbiamo fatto la nostra migliore partita e il risultato non è stato positivo, ma c’è ancora speranza e non vediamo l’ora di scendere in campo. - continua Kovacic tornando con la mente ad altre rimonte – L’altro giorno ho rivisto la sfida contro il Napoli quando il Chelsea perse 3-1 fuori casa, ma poi vinse a Stamford Bridge per 4-1 riuscendo a passare il turno. Inoltre ricordo che nella stagione 2015/16 con il Real Madrid perdemmo 2-0 a Wolfsburg e poi vincemmo 3-0 al Bernabeu. Nel calcio c’è sempre una possibilità di sorprendere, ma dobbiamo essere al 100% per poter completare la rimonta”.