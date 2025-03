Rigori ancora fatali all'Atletico! Il VAR aiuta Ancelotti, il Real vola ai quarti

La super sfida di Champions League fra Atletico e Real Madrid si decide ai calci di rigore e a spuntarla, dopo i 120 minuti di battaglia del Metropolitano, è il Real Madrid. I Blancos accedono così ai quarti di finale dove incontreranno l'Arsenal.

Che l'Atletico Madrid voglia sfruttare il fattore ambientale è evidente fin da subito: calcio d'inizio, il pallone arriva sui piedi di Conor Gallagher che in spaccata segna il gol dell'1-0 dopo 27 secondi di gioco. E' il segnale di una serata particolarmente difficile per gli uomini di Ancelotti che in tutto il primo tempo pensano più a non subire un altro gol che non a segnare. L'Atletico però dopo la folata inziale è abbastanza sterile davanti alla porta e i Blancos reggono. La ripresa inizia in linea con la fine del primo tempo, con l'Atletico Madrid proiettato in avanti e il Real concentrato più a difendersi. Almeno per i primi 15-20 minuti. Poi la qualità dei Blancos, anche per via della stanchezza, viene fuori ed esplode nell'azione che porta Lenglet ad atterrare Kylian Mbappé in area di rigore. E' l'episodio che potrebbe cambiare l'eliminatoria, ma Vinicius spara clamorosamente il pallone in curva buttando al vento l'occasione più ghiotta della gara. L'equilibrio di protae nell'ultimo quarto d'ora e anche dopo i tempi supplementari, si va così ai calci di rigore.

I calci di rigore. Mbappé (Real Madrid, gol); Sorloth (Atletico Madrid, gol); Bellingham (Real Madrid, gol); Alvarez (Atletico Madrid, sbagliato*); Valverde (Real Madrid, gol); Correa (Atletico Madrid, gol); Lucas Vazquez (Real Madrid, sbagliato); Llorente (Atletico Madrid, sbagliato); Rudiger (Real Madrid, gol).

* rigore annullato dal VAR per un doppio tocco del pallone