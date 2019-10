Salisburgo, che numeri: in casa gli austriaci non perdono da 19 gare europee

Il Napoli affronterà mercoledi il Salisburgo nel match valevole per il terzo turno del girone di Champions League. La squadra austriaca ha dei numeri mostruosi tra le mure di casa dove non perde da 19 gare europee e ne ha vinte 15, di cui nove nelle ultime 10 e tutte le ultime sei. Questo dato fa capire che gli azzurri avranno bisogno della migliore prestazione possibile per riuscire a portare punti a casa. La squadra di Ancellotti invece, ha racimolato solo due punti nelle trasferte della scorsa fase a gironi e non vince fuori casa da otto gare di UEFA Champions League. Ci sarà bisogno di un'importante inversione di tendenza da parte della squadra partenopea per tentare di mettere quasi definitivamente un'ipoteca sulla pratica girone già mercoledi sera.