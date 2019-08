Salisburgo, stadio già sold-out: venduti 30mila abbonamenti prima ancora del sorteggio!

Grandissima attesa a Salisburgo per la Champions League con la Red Bull Arena già sold out prima ancora dell'esito del sorteggio. "E' stato emozionante assistere tutti insieme al sorteggio - ha detto il responsabile commerciale Stephan Reiter dando poi un dato significato -. Abbiamo già esaurito i biglietti per le partite di Champions, 29.520 posti. Siamo stati in grado di vendere tutti i biglietti per le tre partite di Champions prima ancora del sorteggio. Avremo uno stadio degno della Champions".