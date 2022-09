Saluto fascista e verso della scimmia: 4 tifosi della Juventus fermati dalla Polizia a Parigi

In Francia sono diventati virali alcuni video che ritraggono dei tifosi della Juventus provocare quelli del PSG

In Francia sono diventati virali alcuni video che ritraggono dei tifosi della Juventus provocare quelli del PSG direttamente dal settore ospiti del Parc des Princes. Dalle immagini si nota un saluto fascista prima, da parte di un supporter bianconero, e poi il verso della scimmia fatto da un altro tifoso nei confronti dei 'colleghi' parigini. Secondo RMC Sport, grazie al sistema di sorveglianza dello stadio i tifosi in questione - quattro, tutti di fede bianconera - sono stati individuati e fermati dalla Polizia per "pubblica provocazione a sfondo razziale", come riferito oggi dalla Questura di Parigi.