Sarri, che disastro: 0 tiri in porta in 95', alla Juve non accadeva da 6 anni

La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio contro il Lione: in Champions League, dal 2004/05, è solo la terza volta in cui i bianconeri non riescono a centrare la porta (vs Atletico nel 2014 e vs Arsenal nel 2006). Una squadra spenta, come sottolineato sui social dal sito di statistiche Opta Paolo.