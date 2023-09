Scandalo al Real Madrid: tre giovani arrestati per revenge porn, rischiano anche in 1a squadra

L'indagine è partita da una denuncia presentata il 6 settembre a Mogan, un comune delle Isole Canarie, dalla madre di una minore.

TuttoNapoli.net

© foto di José Maria Diaz Acosta

Scandalo al Real Madrid. Come si apprende da El Confidencial, tre giocatori del settore giovanile sono stati arrestati dalla Guardia Civil per un presunto caso di revenge-porn. Nello specifico si tratterebbe di due calciatore del Real Madrid Castilla, la squadra B dei Blancos, e un terzo del Real Madrid C. Proprio quest'ultimo sarebbe il maggiore sospettato, ma il quotidiano scrive che ci sono anche alcuni calciatori di prima squadra che potrebbero essere coinvolti.

L'indagine è partita da una denuncia presentata il 6 settembre a Mogan, un comune delle Isole Canarie, dalla madre di una minore. Secondo il racconto della donna, uno dei calciatori arrestati avrebbe registrato un video porno e l'avrebbe poi diffuso. E' questa l'accusa per i tre ragazzi fermati e poi trasferiti negli uffici giudiziari. Adesso la giustizia farà il suo corso, ma lo scandalo è ormai scoppiato.