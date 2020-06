Setien su Barcellona-Napoli: "Giocare in un Camp Nou vuoto sarebbe un vantaggio per loro"

E' pronto a tornare in campo il Barcellona di Quique Setien. Il tecnico dei catalani oggi in conferenza stampa ha analizzato il prossimo match di campionato contro il Siviglia in Andalusia ma non solo. Il tecnico ex Betis ha parlato anche del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli che si disputerà nel mese di agosto secondo il nuovo calendario UEFA post Covid: "Quello che spero è di poter giocare al Camp Nou contro il Napoli dopo che l'andata è stata giocata sul loro campo e con tutti i tifosi sugli spalti. Sarebbe sicuramente una cosa molto diversa giocare in uno stadio vuoto o addirittura in campo neutro. Sarebbe un vantaggio per il Napoli".