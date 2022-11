Simeone sui social: "Orgogliosi del lavoro fatto. Primo obiettivo raggiunto e tanta voglia di continuare!"

Il Napoli termina la fase a gironi di Champions League da primo in classifica del Gruppo A.

Il Napoli termina la fase a gironi di Champions League da primo in classifica del Gruppo A, a febbraio gli azzurri riprenderanno la principale competizione europea dagli ottavi di finale da testa di serie. Tra i protagonisti del bellissimo cammino fin qui in Champions degli azzurri, Giovanni Simeone, che posta un video sul suo profilo Instagram scrivendo: "Finita un’incredibile fase a gironi in cui abbiamo dato il massimo come squadra e siamo orgogliosi del lavoro fatto. Primo posto, primo obiettivo raggiunto e tanta voglia di continuare su questa strada!".