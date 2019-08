Sorteggio Uefa, definiti tutti i club "abbinati": Napoli giocherà in giorni diversi dell'Atalanta

Qualcuno si sarà chiesto perché sulle urne campeggiano le lettere A, B e C mentre le fasce sono numerate da 1 a 4. Ecco la risposta che arriva dal sito ufficiale dell'Uefa: "Per fare in modo che le squadre "abbinate" provenienti dallo stesso paese giochino in giorni diversi, gli otto gironi verranno suddivisi per colore: i Gruppi da A a D saranno rossi e quelli da E a H blu.

Quando uno dei club abbinati viene sorteggiato, per esempio, in uno dei gironi rossi (A, B, C o D), l'altro club abbinato - una volta sorteggiato - viene automaticamente inserito in uno degli altri quattro gironi blu (E, F, G o H).

I club abbinati non possono giocare lo stesso giorno (I Gruppi A-D giocano in una serata e i Gruppi E-H nell'altra). Per esempio, se il Liverpool fosse inserito nel Gruppo A, il Manchester City verrebbe inserito automaticamente nei Gruppi E, F, G o H".

Club abbinati:

A Liverpool, Manchester City

B Chelsea, Tottenham

C Barcelona, Real Madrid

D Juventus, Internazionale

E Bayern, Dortmund

F Paris, Lyon

G Zenit, Lokomotiv Moskva

H Atlético Madrid, Valencia

I Napoli, Atalanta

J Leverkusen, RB Leipzig

K Club Brugge, Genk